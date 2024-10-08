Никифоров-Коновалов-Старостин (Сергеев) Павел Яковлевич 05.12.1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифоров-Коновалов-Старостин (Сергеев) Павел Яковлевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.12.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1805 г.р.

Жена

1833 г.р.

Дети

1852 г.р.
1853 г.р.
1855 г.р.
1856 г.р.
1858 г.р.
1860 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1832 ст.

Отец: Емельянов-Яковлев-Коновалов-Старостин (Никифоров) Иаков(Яков) Сергеевич

Мать: Курицына (Феодорова) Иустина Якимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1851 ст.

Жена: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1852 ст.

Сын: Сергеев-Никифоров-Коновалов-Старостин (Яковлев) Иоанн (Иван) Павлович

Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.11.1853 ст.

Сын: Сергеев-Никифоров-Коновалов-Старостин (Яковлев) Михаил Павлович

Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1855 ст.

Сын: Сергеев-Никифоров-Коновалов-Старостин (Яковлев) Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.1856 ст.

Дочь: Сергеева-Никифорова-Коновалова-Старостина (Яковлева) Лукьяния Павловна

Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1858 ст.

Дочь: Сергеева-Никифорова-Коновалова-Старостина (Яковлева) Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.06.1860 ст.

Дочь: Сергеева-Никифорова-Коновалова-Старостина (Яковлева) Марина Павловна

Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1861 ст.

Дочь: Сергеева-Никифорова-Коновалова-Старостина (Яковлева) Наталья Павловна

Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1865 ст.

Дочь: Сергеева-Никифорова-Коновалова-Старостина (Яковлева) Агрипина Павловна

Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1866 ст.

Дочь: Сергеева-Никифорова-Коновалова-Старостина (Яковлева) Анна Павловна

Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1867 ст.

Сын: Сергеев-Никифоров-Коновалов-Старостин (Яковлев) Стефан Павлович

Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1869 ст.

Дочь: Сергеева-Никифорова-Коновалова-Старостина (Яковлева) Надежда Павловна

Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1872 ст.

Дочь: Сергеева-Никифорова-Коновалова-Старостина (Яковлева) Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.

Сын: Сергеев-Никифоров-Коновалов-Старостин (Яковлев) Иван Павлович

Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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