Никифоров-Коновалов-Старостин (Сергеев) Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Отец: Емельянов-Яковлев-Коновалов-Старостин (Никифоров) Иаков(Яков) Сергеевич
Сын: Сергеев-Никифоров-Коновалов-Старостин (Яковлев) Иоанн (Иван) Павлович
Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна
Сын: Сергеев-Никифоров-Коновалов-Старостин (Яковлев) Михаил Павлович
Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна
Сын: Сергеев-Никифоров-Коновалов-Старостин (Яковлев) Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна
Дочь: Сергеева-Никифорова-Коновалова-Старостина (Яковлева) Лукьяния Павловна
Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна
Дочь: Сергеева-Никифорова-Коновалова-Старостина (Яковлева) Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна
Дочь: Сергеева-Никифорова-Коновалова-Старостина (Яковлева) Марина Павловна
Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна
Дочь: Сергеева-Никифорова-Коновалова-Старостина (Яковлева) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна
Дочь: Сергеева-Никифорова-Коновалова-Старостина (Яковлева) Агрипина Павловна
Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна
Дочь: Сергеева-Никифорова-Коновалова-Старостина (Яковлева) Анна Павловна
Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна
Сын: Сергеев-Никифоров-Коновалов-Старостин (Яковлев) Стефан Павлович
Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна
Дочь: Сергеева-Никифорова-Коновалова-Старостина (Яковлева) Надежда Павловна
Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна
Дочь: Сергеева-Никифорова-Коновалова-Старостина (Яковлева) Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна
Сын: Сергеев-Никифоров-Коновалов-Старостин (Яковлев) Иван Павлович
Мать ребёнка: Яковлева-Скрюченкова (Иванова) Евгения Васильевна