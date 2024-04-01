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Van Buskirk (Blackmore) Mary

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1742

Дата смерти

30.11.1823

Пол

Женский

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1742

Отец: Blackmore William

Мать: Dawson (Dawson) Sarah

Бракосочетание
1764

Муж: Van Buskirk John «Johann»

Рождение ребёнка
29.10.1766

Сын: Buskirk Samuel Blackmore

Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»

Рождение ребёнка
26.09.1767

Сын: Van Buskirk George Gohan Johann

Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»

Рождение ребёнка
14.08.1769

Дочь: Linn (Van Buskirk) Anna Mary Van Buskirk Marie

Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»

Рождение ребёнка
16.08.1771

Сын: Van Buskirk John John

Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»

Рождение ребёнка
18.12.1773

Сын: Van Buskirk Lohrens

Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»

Рождение ребёнка
23.02.1776

Сын: Van Buskirk Joseph

Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»

Рождение ребёнка
24.04.1778

Сын: Van Buskirk Andrew

Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»

Рождение ребёнка
27.07.1780

Дочь: (Van Buskirk) Elizabeth

Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»

Рождение ребёнка
29.03.1783

Сын: Van Buskirk Daniel

Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»

Рождение ребёнка
06.06.1786

Сын: Van Buskirk William

Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»

Смерть
30.11.1823

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