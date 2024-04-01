Van Buskirk (Blackmore) Mary
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1742
Дата смерти30.11.1823
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1742
Отец: Blackmore William
Мать: Dawson (Dawson) Sarah
Бракосочетание
1764
Рождение ребёнка
29.10.1766
Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»
Рождение ребёнка
26.09.1767
Сын: Van Buskirk George Gohan Johann
Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»
Рождение ребёнка
14.08.1769
Дочь: Linn (Van Buskirk) Anna Mary Van Buskirk Marie
Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»
Рождение ребёнка
16.08.1771
Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»
Рождение ребёнка
18.12.1773
Сын: Van Buskirk Lohrens
Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»
Рождение ребёнка
23.02.1776
Сын: Van Buskirk Joseph
Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»
Рождение ребёнка
24.04.1778
Сын: Van Buskirk Andrew
Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»
Рождение ребёнка
27.07.1780
Дочь: (Van Buskirk) Elizabeth
Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»
Рождение ребёнка
29.03.1783
Сын: Van Buskirk Daniel
Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»
Рождение ребёнка
06.06.1786
Сын: Van Buskirk William
Отец ребёнка: Van Buskirk John «Johann»
Смерть
30.11.1823