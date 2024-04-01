Dawson (Dawson) Sarah — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dawson (Dawson) Sarah

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1742

Дочь: Van Buskirk (Blackmore) Mary

Отец ребёнка: Blackmore William

Рождение ребёнка
01.01.1771

Сын: Blackmore Dawson

Отец ребёнка: Blackmore William

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Blackmore) Sarah

Отец ребёнка: Blackmore William

Рождение ребёнка
27.02.1778

Дочь: (Blackmore) Rebecca

Отец ребёнка: Blackmore William

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