Dawson (Dawson) Sarah
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1742
Дочь: Van Buskirk (Blackmore) Mary
Отец ребёнка: Blackmore William
Рождение ребёнка
01.01.1771
Сын: Blackmore Dawson
Отец ребёнка: Blackmore William
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Blackmore) Sarah
Отец ребёнка: Blackmore William
Рождение ребёнка
27.02.1778
Дочь: (Blackmore) Rebecca
Отец ребёнка: Blackmore William