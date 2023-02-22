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Власов Клим Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Николай Климович

Мать ребёнка: Залогина Мария Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Сергей Климович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залогина Мария Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Анастасия Климовна

Мать ребёнка: Залогина Мария Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залогина Мария Родионовна

Рождение ребёнка
07.09.1922

Дочь: Мицура (Власова) Анна Климовна

Мать ребёнка: Залогина Мария Родионовна

Ботагово, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
1942

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