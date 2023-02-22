Власов Клим Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Залогина Мария Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Анастасия Климовна
Мать ребёнка: Залогина Мария Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1922
Дочь: Мицура (Власова) Анна Климовна
Мать ребёнка: Залогина Мария Родионовна
Ботагово, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
1942