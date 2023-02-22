Залогина Мария Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти27.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Власов Клим Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Анастасия Климовна
Отец ребёнка: Власов Клим Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1922
Дочь: Мицура (Власова) Анна Климовна
Отец ребёнка: Власов Клим Афанасьевич
Ботагово, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
27.12.1982