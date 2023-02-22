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Залогина Мария Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

27.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Николай Климович

Отец ребёнка: Власов Клим Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Клим Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Анастасия Климовна

Отец ребёнка: Власов Клим Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Клим Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.09.1922

Дочь: Мицура (Власова) Анна Климовна

Отец ребёнка: Власов Клим Афанасьевич

Ботагово, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
27.12.1982

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