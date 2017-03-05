Андреев Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1984

Дата смерти

05.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1984

Отец: Андреев Сергей Михайлович

Мать: Андреева Галина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Инна

Рождение ребёнка
12.09.2007

Дочь: Андреева Софья Михайловна

Мать ребёнка: Андреева Инна

Рождение ребёнка
02.01.2010

Дочь: Андреева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Андреева Инна

Рождение ребёнка
18.12.2016

Дочь: Андреева Устинья Михайловна

Мать ребёнка: Андреева Инна

Смерть
05.03.2017

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