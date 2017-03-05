Андреев Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1984
Дата смерти05.03.2017
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Инна
Рождение ребёнка
12.09.2007
Дочь: Андреева Софья Михайловна
Мать ребёнка: Андреева Инна
Рождение ребёнка
02.01.2010
Дочь: Андреева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Андреева Инна
Рождение ребёнка
18.12.2016
Дочь: Андреева Устинья Михайловна
Мать ребёнка: Андреева Инна
Смерть
05.03.2017