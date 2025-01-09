Baum Jaen
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти15.03.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.1821
Дочь: Baum Mare (Mari)
Мать ребёнка: Madli
Рождение ребёнка
26.06.1825
Дочь: Baum Kadri
Мать ребёнка: Madli
Рождение ребёнка
05.06.1827
Сын: Baum Ivan (Juhan)
Мать ребёнка: Madli
https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3133.1.130:54?76,546,501,36,0
Смерть
15.03.1839
https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3133.1.128:53?110,714,1048,91,0