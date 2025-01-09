Baum Jaen 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Baum Jaen

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

15.03.1839

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

Дети

1821 г.р.
1823 г.р.
1825 г.р.
1827 г.р.

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Mats

Мать: Mare

Рождение ребёнка
26.06.1821

Дочь: Baum Mare (Mari)

Мать ребёнка: Madli

Пуртса, Saaremaa vald, Saare maakond
Рождение ребёнка
10.06.1823

Сын: Baum Jaak

Мать ребёнка: Madli

Рождение ребёнка
26.06.1825

Дочь: Baum Kadri

Мать ребёнка: Madli

Рождение ребёнка
05.06.1827

Сын: Baum Ivan (Juhan)

Мать ребёнка: Madli

Пуртса, Saaremaa vald, Saare maakond
https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3133.1.130:54?76,546,501,36,0
Смерть
15.03.1839
Пуртса, Saaremaa vald, Saare maakond
https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3133.1.128:53?110,714,1048,91,0

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