Madli 13.12.1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Madli

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1793

Дата смерти

25.08.1868

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1821 г.р.
1823 г.р.
1825 г.р.
1827 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
13.12.1793

Отец: Mats

Мать: Kadri

Рождение ребёнка
26.06.1821

Дочь: Baum Mare (Mari)

Отец ребёнка: Baum Jaen

Пуртса, Saaremaa vald, Saare maakond
Рождение ребёнка
10.06.1823

Сын: Baum Jaak

Отец ребёнка: Baum Jaen

Рождение ребёнка
26.06.1825

Дочь: Baum Kadri

Отец ребёнка: Baum Jaen

Рождение ребёнка
05.06.1827

Сын: Baum Ivan (Juhan)

Отец ребёнка: Baum Jaen

Пуртса, Saaremaa vald, Saare maakond
https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3133.1.130:54?76,546,501,36,0
Смерть
25.08.1868
Пуртса, Saaremaa vald, Saare maakond
https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3133.1.129:52?106,371,1017,50,0

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