Madli
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1793
Дата смерти25.08.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.1821
Дочь: Baum Mare (Mari)
Отец ребёнка: Baum Jaen
Рождение ребёнка
26.06.1825
Дочь: Baum Kadri
Отец ребёнка: Baum Jaen
Рождение ребёнка
05.06.1827
Сын: Baum Ivan (Juhan)
Отец ребёнка: Baum Jaen
https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3133.1.130:54?76,546,501,36,0
Смерть
25.08.1868
https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3133.1.129:52?106,371,1017,50,0