Ожеред Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожеред Алексей

Место рождения

Село Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина

Дата рождения

До 1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.

Сын: Ожеред Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Село Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина
Смерть
Неизвестно
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