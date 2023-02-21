Ожеред Алексей
Место рожденияСело Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина
Дата рожденияДо 1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
До 1752 ст.
Село Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.
Сын: Ожеред Николай Алексеевич
Село Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина
Смерть
Неизвестно