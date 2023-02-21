Ожеред Николай Алексеевич
Место рожденияСело Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина
Дата рожденияОколо 1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1768 ст.
Отец: Ожеред Алексей
Мать: не указана
Село Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Сын: Ожеред Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
село Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина
Смерть
Неизвестно