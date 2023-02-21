Ожеред Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожеред Николай Алексеевич

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Место рождения

Село Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина

Дата рождения

Около 1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1752 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.

Отец: Ожеред Алексей

Мать: не указана

Село Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Ожеред Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

село Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина
Смерть
Неизвестно
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