Полыванов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полыванов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полыванова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полыванова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полыванова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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