Полыванов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полыванова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полыванова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно