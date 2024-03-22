Кононович Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононович Виктория Викторовна

Место рождения

Краматорск

Дата рождения

02.07.1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1962

Отец: Ушаков Виктор Львович

Мать: Ушакова Тамара Владимировна

Рождение ребёнка
1987

Сын: Кононович Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Кононович Анатолий

Рождение ребёнка
1993

Сын: Кононович Юлиан Анатольевич

Отец ребёнка: Кононович Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононович Анатолий

Смерть
Неизвестно
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