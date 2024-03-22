Кононович Виктория Викторовна
Место рождения
Дата рождения02.07.1962
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1962
Отец: Ушаков Виктор Львович
Рождение ребёнка
1987
Сын: Кононович Иван Анатольевич
Отец ребёнка: Кононович Анатолий
Рождение ребёнка
1993
Сын: Кононович Юлиан Анатольевич
Отец ребёнка: Кононович Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кононович Анатолий
Смерть
Неизвестно