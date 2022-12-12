Ушаков Виктор Львович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: Ушаков Лев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Лоренц Владимир Викторович
Мать ребёнка: Ушакова Тамара Владимировна
Рождение ребёнка
02.07.1962
Дочь: Кононович Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Ушакова Тамара Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно