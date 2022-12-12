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Ушаков Виктор Львович

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Место рождения

Краматорск

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Ушаков Лев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Лоренц Владимир Викторович

Мать ребёнка: Ушакова Тамара Владимировна

Рождение ребёнка
02.07.1962

Дочь: Кононович Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Ушакова Тамара Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Тамара Владимировна

Смерть
Неизвестно
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