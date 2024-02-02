Толстобровов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстобровов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстобровова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Плотникова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстобровов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Плотникова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстобровов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Плотникова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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