Толстобровов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстобровова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Плотникова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстобровов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Плотникова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстобровов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Плотникова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плотникова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно