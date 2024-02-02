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Плотникова Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Плотников Павел Никодимович

Мать: Плотникова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстобровова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Толстобровов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстобровов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Толстобровов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстобровов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Толстобровов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстобровов Николай

Смерть
1982
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