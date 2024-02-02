Плотникова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1982
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстобровова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Толстобровов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстобровов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Толстобровов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстобровов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Толстобровов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толстобровов Николай
Смерть
1982