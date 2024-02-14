Искандаров Харис Хафизович
Место рожденияДеревня ? ,Карагушевская волость,Стерлитамакский уезд,Уфимская губерния
Дата рождения1908
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1931
Рождение ребёнка
04.12.1946
Рождение ребёнка
11.12.1949
Рождение ребёнка
17.05.1952
Рождение ребёнка
01.06.1954
Рождение ребёнка
20.06.1959
Сын: Искандаров Зариф Харисович
Мать ребёнка: Искандарова (Аминова) Магфия Абдулловна
Смерть
1973
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно