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Искандаров Харис Хафизович

Место рождения

Деревня ? ,Карагушевская волость,Стерлитамакский уезд,Уфимская губерния

Дата рождения

1908

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

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1959 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Искандарова (Аминова) Магфия Абдулловна

Рождение ребёнка
10.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Искандарова (Аминова) Магфия Абдулловна

Рождение ребёнка
04.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Искандарова (Аминова) Магфия Абдулловна

Рождение ребёнка
11.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Искандарова (Аминова) Магфия Абдулловна

Рождение ребёнка
17.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Искандарова (Аминова) Магфия Абдулловна

Рождение ребёнка
01.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Искандарова (Аминова) Магфия Абдулловна

Рождение ребёнка
20.06.1959

Сын: Искандаров Зариф Харисович

Мать ребёнка: Искандарова (Аминова) Магфия Абдулловна

Смерть
1973
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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