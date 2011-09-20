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Искандаров Зариф Харисович

Место рождения

г.Душанбе, Таджикская ССР

Дата рождения

20.06.1959

Дата смерти

20.09.2011

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1959

Отец: Искандаров Харис Хафизович

Мать: Искандарова (Аминова) Магфия Абдулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.09.2011
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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