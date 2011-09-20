Искандаров Зариф Харисович
Место рожденияг.Душанбе, Таджикская ССР
Дата рождения20.06.1959
Дата смерти20.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.09.2011
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно