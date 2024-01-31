Пивовар Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1956
Дочь: Кулакова Алина Антоновна
Мать ребёнка: Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
08.03.?
Дочь: Кошкарева Антонина Антоновна
Мать ребёнка: Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пивовар Анатолий Антонович
Мать ребёнка: Евдокия Даниловна
Советск, Советский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Даниловна
Смерть
Неизвестно