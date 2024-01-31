Пивовар Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивовар Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1956

Дочь: Кулакова Алина Антоновна

Мать ребёнка: Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
08.03.?

Дочь: Кошкарева Антонина Антоновна

Мать ребёнка: Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивовар Анатолий Антонович

Мать ребёнка: Евдокия Даниловна

Советск, Советский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Даниловна

Смерть
Неизвестно
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