Атаджанов Олег
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1968
Отец: Атаджанов Курбангильды
Мать: Кудряшова Валентина
Рождение ребёнка
30.01.1988
Сын: Атаджанов Сергей
Мать ребёнка: Атаджанова Анна
Рождение ребёнка
29.05.1992
Дочь: Алена
Мать ребёнка: Атаджанова Анна
Рождение ребёнка
19.11.1998
Сын: Атаджанов Никита
Мать ребёнка: Атаджанова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Атаджанова Анна