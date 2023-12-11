Атаджанов Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атаджанов Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1968

Отец: Атаджанов Курбангильды

Мать: Кудряшова Валентина

Рождение ребёнка
30.01.1988

Сын: Атаджанов Сергей

Мать ребёнка: Атаджанова Анна

Рождение ребёнка
29.05.1992

Дочь: Алена

Мать ребёнка: Атаджанова Анна

Рождение ребёнка
19.11.1998

Сын: Атаджанов Никита

Мать ребёнка: Атаджанова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атаджанова Анна

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