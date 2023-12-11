Атаджанова (Егорова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1988
Сын: Атаджанов Сергей
Отец ребёнка: Атаджанов Олег
Рождение ребёнка
29.05.1992
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Атаджанов Олег
Рождение ребёнка
19.11.1998
Сын: Атаджанов Никита
Отец ребёнка: Атаджанов Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Атаджанов Олег