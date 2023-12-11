Атаджанова (Егорова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атаджанова (Егорова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1968 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1988

Сын: Атаджанов Сергей

Отец ребёнка: Атаджанов Олег

Рождение ребёнка
29.05.1992

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Атаджанов Олег

Рождение ребёнка
19.11.1998

Сын: Атаджанов Никита

Отец ребёнка: Атаджанов Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атаджанов Олег

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