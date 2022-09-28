Железнова Авдотья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелезнова Авдотья Павловна

Железнова Авдотья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железнов Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Железнова) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Железнов Федор Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1858

Сын: Железнов Иван Федорович

Отец ребёнка: Железнов Федор Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.