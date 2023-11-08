Симоненко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симоненко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Симоненко (Мик) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симоненко Николай Владимирович
Мать ребёнка: Симоненко (Мик) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симоненко Иван Владимирович
Мать ребёнка: Симоненко (Мик) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Симоненко) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Симоненко (Мик) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Симоненко) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Симоненко (Мик) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симоненко (Мик) Елена