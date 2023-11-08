Симоненко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимоненко Владимир

Симоненко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симоненко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Симоненко (Мик) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симоненко Николай Владимирович

Мать ребёнка: Симоненко (Мик) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симоненко Иван Владимирович

Мать ребёнка: Симоненко (Мик) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Симоненко) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Симоненко (Мик) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Симоненко) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Симоненко (Мик) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симоненко (Мик) Елена

Мы используем куки для улучшения работы сайта.