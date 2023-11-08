Симоненко (Мик) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко (Мик) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: (Мик) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симоненко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Симоненко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симоненко Николай Владимирович

Отец ребёнка: Симоненко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симоненко Иван Владимирович

Отец ребёнка: Симоненко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Симоненко) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Симоненко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Симоненко) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Симоненко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симоненко Владимир

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