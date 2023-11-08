Симоненко (Мик) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: (Мик) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симоненко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Симоненко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симоненко Николай Владимирович
Отец ребёнка: Симоненко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симоненко Иван Владимирович
Отец ребёнка: Симоненко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Симоненко) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Симоненко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Симоненко) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Симоненко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симоненко Владимир