Ефимия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно

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