Ефимия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Емельян Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно