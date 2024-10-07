Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Петр Лазаревич

Мать: Софья Ивлеевна

Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Матвеевна

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Емельян Михайлович

Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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