Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Петр Лазаревич
Мать: Софья Ивлеевна
Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Матвеевна
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Емельян Михайлович
Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна
Смерть
Неизвестно