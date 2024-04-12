Разуменко Пётр Нестерович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Разуменко Нестер Петрович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Разуменко Дарья Петровна
Мать ребёнка: Разуменко Марина Прокопьевна
Бракосочетание
12.09.1798 ст.
Рождение ребёнка
22.07.1801 ст.
Дочь: Разуменко Мария Петровна
Мать ребёнка: Разуменко Евфросинья Григорьевна
Смерть
Неизвестно