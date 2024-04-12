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Разуменко Пётр Нестерович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Разуменко Нестер Петрович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Разуменко Дарья Петровна

Мать ребёнка: Разуменко Марина Прокопьевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
12.09.1798 ст.

Жена: Разуменко Евфросинья Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.07.1801 ст.

Дочь: Разуменко Мария Петровна

Мать ребёнка: Разуменко Евфросинья Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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