Рекина Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рекин Алексей Ii Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Галанина? (Рекина) Соломея Алексеева
Отец ребёнка: Рекин Алексей Ii Петров
Рождение ребёнка
10.08.1781
Отец ребёнка: Рекин Алексей Ii Петров
родной брат, каз. капрал Алексей Рекин
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Рекин Петр Алексеев
Отец ребёнка: Рекин Алексей Ii Петров
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Рекин Павел Алексеев
Отец ребёнка: Рекин Алексей Ii Петров
Смерть
Неизвестно