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Рекина Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекин Кирилл Алексеев

Отец ребёнка: Рекин Алексей Ii Петров

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рекин Алексей Ii Петров

Курган, город Курган, Курганская область
крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Галанина? (Рекина) Соломея Алексеева

Отец ребёнка: Рекин Алексей Ii Петров

Рождение ребёнка
10.08.1781

Сын: Рекин Максим Алексеев

Отец ребёнка: Рекин Алексей Ii Петров

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
родной брат, каз. капрал Алексей Рекин
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Рекин Петр Алексеев

Отец ребёнка: Рекин Алексей Ii Петров

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Рекин Павел Алексеев

Отец ребёнка: Рекин Алексей Ii Петров

Смерть
Неизвестно

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