Фомина (Савельева) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1901
Дата смерти09.06.1981
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1901
Отец: не указан
Мать: Савельева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордина (Фомина) Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аришина (Фомина) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федина (Фомина) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аришина (Фомина) Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
31.01.1925
Дочь: Копнина (Фомина) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Григорьевич
Смерть
09.06.1981