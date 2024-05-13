Фомина (Савельева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Савельева) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1901

Дата смерти

09.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1901

Отец: не указан

Мать: Савельева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордина (Фомина) Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аришина (Фомина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федина (Фомина) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аришина (Фомина) Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Фомин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
31.01.1925

Дочь: Копнина (Фомина) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Григорьевич

Смерть
09.06.1981

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