Аришина (Фомина) Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аришин Владимир
Рождение ребёнка
05.09.1961
Рождение ребёнка
26.01.1968
Смерть
Неизвестно