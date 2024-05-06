Аришина (Фомина) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аришина (Фомина) Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Дмитрий Григорьевич

Мать: Фомина (Савельева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аришин Владимир

Рождение ребёнка
05.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Владимир

Рождение ребёнка
26.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Владимир

Смерть
Неизвестно

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