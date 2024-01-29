Воловик Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения28.02.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1992
Бракосочетание
?.04.2014
Рождение ребёнка
12.09.2014
Сын: Воловик Максим Александрович
Мать ребёнка: Рандовская Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
04.01.2016
Сын: Воловик Илья Александрович
Мать ребёнка: Рандовская Анастасия Александровна
Развод
2017
Бракосочетание
25.08.2018
Жена: Воловик Еоена Сергеевна
Рождение ребёнка
27.06.2019
Дочь: Воловик Алеся Александровна
Мать ребёнка: Воловик Еоена Сергеевна