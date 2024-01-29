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Воловик Александр Александрович

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Место рождения

Батайск, город Батайск, Ростовская область

Дата рождения

28.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1992

Отец: Воловик Александр Владимирович

Мать: Воловик (Булыгина) Светлана Ивановна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Бракосочетание
?.04.2014

Жена: Рандовская Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
12.09.2014

Сын: Воловик Максим Александрович

Мать ребёнка: Рандовская Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
04.01.2016

Сын: Воловик Илья Александрович

Мать ребёнка: Рандовская Анастасия Александровна

Развод
2017

Жена: Рандовская Анастасия Александровна

Бракосочетание
25.08.2018

Жена: Воловик Еоена Сергеевна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.06.2019

Дочь: Воловик Алеся Александровна

Мать ребёнка: Воловик Еоена Сергеевна

Батайск, город Батайск, Ростовская область

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