Рандовская Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рандовская Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.04.2014

Муж: Воловик Александр Александрович

Рождение ребёнка
12.09.2014

Сын: Воловик Максим Александрович

Отец ребёнка: Воловик Александр Александрович

Рождение ребёнка
04.01.2016

Сын: Воловик Илья Александрович

Отец ребёнка: Воловик Александр Александрович

Развод
2017

Муж: Воловик Александр Александрович

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