Воловик (Булыгина) Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.04.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1972
Отец: Булыгин Иван
Мать: Булыгина Любовь
Рождение ребёнка
28.02.1992
Сын: Воловик Александр Александрович
Отец ребёнка: Воловик Александр Владимирович
Бракосочетание
22.08.1992
Рождение ребёнка
26.08.2002
Дочь: Шевченко (Воловик) Софья Александровна
Отец ребёнка: Воловик Александр Владимирович