Воловик (Булыгина) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воловик (Булыгина) Светлана Ивановна

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Место рождения

Батайск, город Батайск, Ростовская область

Дата рождения

29.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1972

Отец: Булыгин Иван

Мать: Булыгина Любовь

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.02.1992

Сын: Воловик Александр Александрович

Отец ребёнка: Воловик Александр Владимирович

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Бракосочетание
22.08.1992

Муж: Воловик Александр Владимирович

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.08.2002

Дочь: Шевченко (Воловик) Софья Александровна

Отец ребёнка: Воловик Александр Владимирович

Батайск, город Батайск, Ростовская область

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