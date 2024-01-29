Булыгин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыгин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1972

Дочь: Воловик Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Булыгина Любовь

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Булыгина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Першина Вера Ивановна

Мать ребёнка: Булыгина Любовь

Смерть
Неизвестно
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