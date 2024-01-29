Булыгин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.04.1972
Дочь: Воловик Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Булыгина Любовь
Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Булыгина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Першина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Булыгина Любовь
Смерть
Неизвестно