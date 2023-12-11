Ламнова Лидия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1925
Дата смерти11.03.1989
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1925
Отец: Ламнов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1959
Дочь: Мальчик Маргарита Кимовна
Отец ребёнка: Брандес Ким Израилевич
Рождение ребёнка
22.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брандес Ким Израилевич
Смерть
11.03.1989