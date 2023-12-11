Ламнова Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламнова Лидия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1925

Дата смерти

11.03.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1925

Отец: Ламнов Владимир Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1959

Дочь: Мальчик Маргарита Кимовна

Отец ребёнка: Брандес Ким Израилевич

Минск, Минск
Рождение ребёнка
22.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брандес Ким Израилевич

Минск, Минск
Смерть
11.03.1989
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