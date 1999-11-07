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Брандес Ким Израилевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1926

Дата смерти

07.11.1999

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение
09.06.1926

Отец: Брандес Израиль Самуилович

Мать: Брандес Циля Яковлевна

Рождение ребёнка
08.12.1959

Дочь: Мальчик Маргарита Кимовна

Мать ребёнка: Ламнова Лидия Владимировна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
22.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ламнова Лидия Владимировна

Минск, Минск
Смерть
07.11.1999
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