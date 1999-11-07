Брандес Ким Израилевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1926
Дата смерти07.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1926
Отец: Брандес Израиль Самуилович
Мать: Брандес Циля Яковлевна
Рождение ребёнка
08.12.1959
Дочь: Мальчик Маргарита Кимовна
Мать ребёнка: Ламнова Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
22.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ламнова Лидия Владимировна
Смерть
07.11.1999