Хрептович-Бутенёва Прасковья Аполлинариевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1911
Дата смерти1969
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельцофф-Соццани Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Мальцов Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Мельцофф-Соццани (Мальцова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Мальцов Николай Сергеевич
Бракосочетание
1946
Смерть
1969