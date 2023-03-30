Хрептович-Бутенёва Прасковья Аполлинариевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрептович-Бутенёва Прасковья Аполлинариевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1911

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1911

Отец: Хрептович-Бутенёв (Бутенев) Аполлинарий Константинович

Мать: Хрептович-Бутенёва (Трубецкая) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельцофф-Соццани Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Мальцов Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Мельцофф-Соццани (Мальцова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Мальцов Николай Сергеевич

Бракосочетание
1946

Муж: Щербинин Георгий Филиппович

Смерть
1969

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