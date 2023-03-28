Мальцов Николай Сергеевич 1907 — найти родственников по фамилии на Familio

Мальцов Николай Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1907

умер 1992

Супруги
Хрептович-Бутенёва Прасковья Аполлинариевна19.03.1911 г.р.
Дети
Мельцофф-Соццани (Мальцова) Екатерина Николаевна1932 г.р.
Мельцофф-Соццани Сергей НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельцофф-Соццани Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Хрептович-Бутенёва Прасковья Аполлинариевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрептович-Бутенёва Прасковья Аполлинариевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Мельцофф-Соццани (Мальцова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Хрептович-Бутенёва Прасковья Аполлинариевна

Смерть
1992

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