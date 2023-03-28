Мальцов Николай Сергеевич
мужской, родился 1907
умер 1992
Супруги
Хрептович-Бутенёва Прасковья Аполлинариевна19.03.1911 г.р.
Дети
Мельцофф-Соццани Сергей НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Мельцофф-Соццани (Мальцова) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Хрептович-Бутенёва Прасковья Аполлинариевна
Смерть
1992