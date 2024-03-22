Мазур Лев Давыдович
Место рождения
Дата рождения01.01.1920
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1920
Отец: Мазур Давид
Рождение ребёнка
29.11.1943
Сын: Мазур Юрий Львович
Мать ребёнка: Черкасская Дина Абрамовна
Рождение ребёнка
17.02.1949
Сын: Мазур Петр Львович
Мать ребёнка: Черкасская Дина Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992
Киев, Киевский уезд