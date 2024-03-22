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Мазур Лев Давыдович

Место рождения

Бар, Вінницька область

Дата рождения

01.01.1920

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1920

Отец: Мазур Давид

Мать: не указана

Бар, Вінницька область
Рождение ребёнка
29.11.1943

Сын: Мазур Юрий Львович

Мать ребёнка: Черкасская Дина Абрамовна

Рождение ребёнка
17.02.1949

Сын: Мазур Петр Львович

Мать ребёнка: Черкасская Дина Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасская Дина Абрамовна

Смерть
1992
Киев, Киевский уезд
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