Мазур Юрий Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазур Юрий Львович

Мазур Юрий Львович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1943

Дата смерти

14.01.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1943

Отец: Мазур Лев Давыдович

Мать: Мазур Дина Абрамовна

Рождение ребёнка
30.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазур Ирина Витальевна

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазур Ирина Витальевна

Смерть
14.01.2021
Ашдод, Израиль
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close