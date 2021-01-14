Мазур Юрий Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1943
Дата смерти14.01.2021
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1943
Отец: Мазур Лев Давыдович
Мать: Мазур Дина Абрамовна
Рождение ребёнка
30.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мазур Ирина Витальевна
Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазур Ирина Витальевна
Смерть
14.01.2021
Ашдод, Израиль