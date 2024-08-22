Бондарев Тимур Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарев Тимур Михайлович

Бондарев Тимур Михайлович

Место рождения

Ангрен

Дата рождения

19.04.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1979

Отец: ?

Мать: (Бондарева) Лариса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева (Ковбота) Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
01.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева (Ковбота) Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
01.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева (Ковбота) Екатерина Викторовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.