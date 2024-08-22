Бондарев Тимур Михайлович
Место рожденияАнгрен
Дата рождения19.04.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1979
Отец: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарева (Ковбота) Екатерина Викторовна
Рождение ребёнка
01.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарева (Ковбота) Екатерина Викторовна