Бондарева (Ковбота) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Ковбота) Екатерина Викторовна

Место рождения

р.п. Кузоватово Ульяновской области

Дата рождения

12.12.1981

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1981

Отец: Ковбота Виктор Николаевич

Мать: (Иргизова) Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Тимур Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Тимур Михайлович

Рождение ребёнка
01.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Тимур Михайлович

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