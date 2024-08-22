Бондарева (Ковбота) Екатерина Викторовна
Место рожденияр.п. Кузоватово Ульяновской области
Дата рождения12.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарев Тимур Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарев Тимур Михайлович