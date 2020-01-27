Кайков Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения27.12.1941
Дата смерти27.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кайкова Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
1974
Дочь: (Кайкова) Светлана Александровна
Мать ребёнка: Кайкова Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
1976
Сын: Кайков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Кайкова Лидия Андреевна
Смерть
27.01.2020