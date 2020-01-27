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Кайков Владимир Александрович

Место рождения

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.12.1941

Дата смерти

27.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1941

Отец: Кайков Александр Иванович

Мать: Кайкова (Тимохина) Прасковья (Пана) Сергеевна

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайкова Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
1974

Дочь: (Кайкова) Светлана Александровна

Мать ребёнка: Кайкова Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
1976

Сын: Кайков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кайкова Лидия Андреевна

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.01.2020
Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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