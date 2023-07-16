Кайкова Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКайкова Лидия Андреевна

Кайкова Лидия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1974

Дочь: (Кайкова) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Кайков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1976

Сын: Кайков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Кайков Владимир Александрович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.