Кайкова Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1974
Дочь: (Кайкова) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Кайков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1976
Сын: Кайков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Кайков Владимир Александрович
Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область