Лапшина Татьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапшина Татьяна Никифоровна

Лапшина Татьяна Никифоровна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1832

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лапшина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Лапшин Иван Павлович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Лапшин Павел Иванович

Отец ребёнка: Лапшин Иван Павлович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Лапшина Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Лапшин Иван Павлович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Лапшин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Лапшин Иван Павлович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лапшин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лапшин Иван Павлович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапшина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лапшин Иван Павлович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Иван Павлович

Смерть
1899
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close