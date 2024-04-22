Лапшина Татьяна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лапшина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Лапшин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Лапшин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Лапшина Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Лапшин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Лапшин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Лапшин Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапшина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лапшин Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лапшин Иван Павлович
Смерть
1899