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Лапшин Павел Иванович

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Лапшин Иван Павлович

Мать: Лапшина Татьяна Никифоровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Лапшина Анна Павловна

Мать ребёнка: Лапшина Прасковья Семеновна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Лапшина Наталья Павловна

Мать ребёнка: Лапшина Прасковья Семеновна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Лапшина Мария Павловна

Мать ребёнка: Лапшина Прасковья Семеновна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина Прасковья Семеновна

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