Лапшин Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Лапшин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Лапшина Анна Павловна
Мать ребёнка: Лапшина Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Лапшина Наталья Павловна
Мать ребёнка: Лапшина Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Лапшина Мария Павловна
Мать ребёнка: Лапшина Прасковья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно