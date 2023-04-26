Масягутова Салима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Габдуллатипов Сагит
Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф
Рождение ребёнка
1818
Сын: Габдуллатипов Хусаин
Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Бадигульязамал
Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Баймухаметов Малика
Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Малика
Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф
Рождение ребёнка
1829
Сын: Габдуллатипов МухаметСадык
Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф
Рождение ребёнка
1831
Сын: Габдуллатипов МухаметГали
Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Умугульсима
Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф
Рождение ребёнка
1834
Сын: Габдуллатипов МухаметАмин
Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Нуралиев Фатима
Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно