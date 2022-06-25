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Салихянова Динара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихянов Фагим Исхатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загина Фагимовна

Отец ребёнка: Салихянов Фагим Исхатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салихянов Рауф Фагимович

Отец ребёнка: Салихянов Фагим Исхатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давлетшина Гузель Фагимовна

Отец ребёнка: Салихянов Фагим Исхатович

Рождение ребёнка
17.01.1966

Сын: Салихянов Раиф Фагимович

Отец ребёнка: Салихянов Фагим Исхатович

Смерть
Неизвестно

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