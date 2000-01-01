Салихянов Фагим Исхатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исхат Салихянович
Мать: Миннур
Рождение ребёнка
17.01.1966
Мать ребёнка: Салихянова Динара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салихянова Динара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загина Фагимовна
Мать ребёнка: Салихянова Динара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Салихянова Динара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давлетшина Гузель Фагимовна
Мать ребёнка: Салихянова Динара