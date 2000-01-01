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Салихянов Фагим Исхатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исхат Салихянович

Мать: Миннур

Рождение ребёнка
17.01.1966

Сын: Салихянов Раиф Фагимович

Мать ребёнка: Салихянова Динара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салихянова Динара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загина Фагимовна

Мать ребёнка: Салихянова Динара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салихянов Рауф Фагимович

Мать ребёнка: Салихянова Динара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давлетшина Гузель Фагимовна

Мать ребёнка: Салихянова Динара

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