Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Федоровна

Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1885

Дочь: Романова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Кириллович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Кириллович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1894
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close