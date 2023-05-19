Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.1885
Дочь: Романова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Кириллович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1894