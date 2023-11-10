Романова (-) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения11.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1885
Отец: Федор Кириллович
Мать: Анна Федоровна
Бракосочетание
02.02.1903
Рождение ребёнка
28.10.1907
Отец ребёнка: Романов Василий Петрович
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно