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Романова (-) Анастасия Федоровна

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1885

Отец: Федор Кириллович

Мать: Анна Федоровна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.02.1903

Муж: Романов Василий Петрович

Рождение ребёнка
28.10.1907

Сын: Романов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Романов Василий Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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